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Врач ответил, какую обувь лучше выбирать на лето

Ортопед Литвиненко: летняя обувь должна защищать от твердых городских покрытий
Shutterstock/Toa55

При выборе обуви на лето важно найти баланс между удобством и защитой от твердых городских покрытий. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.

По его словам, она должна соответствовать погоде, чтобы не провоцировать кожные заболевания, а также не давить на ногу ни спереди, ни с боков, ни сзади. Врач также призвал выбирать варианты, которые позволят коже дышать и будут хорошо вентилироваться. Многие люди ходят по жесткому бетону и асфальту, поэтому важно, чтобы подошва компенсировала ударную нагрузку. Оптимальная ее толщина составляет 1,5-2 см с обязательной амортизацией.

Литвиненко добавил, что на лето можно присмотреться к кроссовкам с вентилируемым верхом и сандалиям на толстой подошве. При этом глухую синтетическую обувь, перекрывающую доступ воздуха, лучше не брать, так как она вызывает обильное потоотделение.

«Пот — один из любимых продуктов питания вредных микробов. Это приводит к развитию кожных заболеваний: вросшего ногтя, мозолей, грибка и других хорошо известных проблем», — напомнил эксперт.

Данные компаний Kloto Consulting и TrendVision до этого показали, что покупки одежды и обуви в РФ за зиму и весну упали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в некоторых сегментах спад достиг 15%.

Ранее сообщалось, что в России создали нейросеть, которая подбирает обувь по фото ноги.

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