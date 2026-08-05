В России создали нейросеть, которая подбирает обувь по фото ноги

В ГУАП создали нейросеть для подбора обуви по фото стопы

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали нейросеть, которая по фото ноги подбирает идеальную пару обуви. Вместо того чтобы перебирать десятки пар обуви, пользователь загружает фотографию своей стопы, а система анализирует ее параметры и выдает ранжированный список подходящих моделей, рассказали «Газете.Ru» в ГУАП.

Для тех, чья стопа имеет анатомические особенности (плоскостопие, высокий свод, гиперпронацию или увеличенную ширину), ношение стандартных моделей может причинять не только дискомфорт, но и вред: неправильно подобранная обувь может привести к болям в спине, проблемам с суставами и хронической усталости. Чтобы такие люди не мерили большое количество обуви, специалисты ГУАП создали нейросеть для подбора идеальной пары.

Пользователь заходит на веб-страницу сервиса, загружает фото стопы (вид снизу, на белом фоне) и указывает пол, категорию обуви и индивидуальные предпочтения. Дальше система анализирует параметры стопы: тип свода (отсутствует, низкий, средний, высокий), тип пронации (гиперпронация, нейтральная, супинация) и ширину (узкая, стандартная, широкая, очень широкая).

После того как параметры стопы определены, алгоритм сопоставляет их с характеристиками обуви из базы данных. Каждая модель получает балл от 0 до 100. Сейчас база данных содержит 43 модели спортивной обуви шести брендов (Nike, Adidas, New Balance, Asics, Puma, Hoka) четырех категорий: обувь для бега, повседневного ношения, а также для тренировок и ходьбы.

Тестирование нейросети показало, что удобство использования сервиса пользователи оценивают в 8,5 балла из 10. Наибольший эффект достигнут для людей с анатомическими особенностями — именно те, кто обычно тратит больше всего времени на примерку, отметили однозначное преимущество сервиса.

В планах развития проекта — повышение точности классификаторов, расширение каталога, разработка мобильного приложения и интеграция с онлайн-магазинами.

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