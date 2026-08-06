В СК России назвали число погибших мирных жителей Курской области от действий ВСУ

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году в Курскую область погибли 640 мирных жителей, свыше 560 человек были ранены. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей», — сказала она.

Потерпевшими были признаны 87 389 человек.

Военные следователи возбудили 711 уголовных дел, из них 706 — о террористических атаках. Завершены расследования свыше 300 уголовных дел в отношении 443 украинских военных.

«Вынесены обвинительные приговоры в отношении 280 военнослужащих ВФУ. В отношении 47 из них приняты заочные решения. Сами лица объявлены в международный розыск», — указала представитель ведомства.

Петренко добавила, что до сих пор ведется работа с мирными жителями, которые были возвращены из ранее захваченных украинскими войсками населенных пунктов. Показания граждан тщательно анализируют, чтобы выявить ранее неизвестные факты о противоправных действиях ВСУ. СК России принимает меры к тому, чтобы дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к совершенным преступлениям.

Ранее Лантратова заявила, что судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения.