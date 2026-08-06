В Госдуме хотят разрешить поступать в 10-й класс всем желающим

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект закона, в соответствии с которым запрещается отбор в 10-й класс средних школ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По мнению парламентариев, отбор в 10-й класс на основании баллов ОГЭ нарушает конституционные права школьников, поскольку среднее общее образование гарантировано всем, независимо от полученных экзаменационных баллов. Возможность поступить в 10-й класс даже с пороговыми баллами ОГЭ должны иметь девятиклассники по всей России, иначе у «слабых» учеников повышается риск беспризорности и отсутствия вообще какого-либо образования.

Законопроект разработан в связи с действующим в ряде российских регионов пилотным проектом, в соответствии с которым девятиклассники, решившие поступать в колледж, могут сдать всего два ОГЭ — по русскому и математике. Тем же, кто хочет продолжить учебу в 10-м классе, необходимо сдать четыре ОГЭ.

4 августа депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв заявил «Газете.Ru», что собеседование с ребенком перед походом в первый класс — это не экзамен, по результатам которого ему могут отказать в зачислении. По словам парламентария, по закону единственное основание для этого — отсутствие мест.

Ранее омбудсмен рассказала о жалобах на отказы в зачислении детей в 10-й класс.