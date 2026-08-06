Кардиолог рассказал о пользе смеха

Смех способен влиять на снижение артериального давления и улучшение эластичности сосудов. Об этом Life.ru рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

Он отметил, что смех влияет на улучшение эластичности сосудов, нормализует вариабельность сердечного ритма, а также снижает хронический стресс, что является одним из основных факторов развития гипертонии.

Кокин добавил, что речь идет не о мгновенном эффекте, а о долгосрочном влиянии на регулярной практике.

По словам кардиолога, смех не заменяет гипотензивные препараты, а также не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения.

До этого доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Вера Ларина рассказала, что ночные смены на работе могут ухудшить умственную и физическую работоспособность, привести к развитию усталости, когнитивных изменений, а также со временем повысить риск развития многих хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

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