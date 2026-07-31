Мурашко назвал три основных риска развития рака и болезней сердца

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что табак, алкоголь и лишний вес являются основными факторами риска развития рака и болезней сердца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Человек в первую очередь сам должен заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца», — сказал глава Минздрава.

Мурашко отметил, что лишний вес существенно усугубляет течение сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. При этом программа ОМС постоянно расширяется, добавляя новые исследования, скрининги и осмотры для россиян. По его словам, основные направления модернизации отрасли уже закреплены в Народной программе «Единой России», а партия сейчас готовит дополнительные блоки, касающиеся инфраструктуры, кадров, технологий, лекарственного обеспечения и других аспектов.

Незадолго до этого доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева рассказала «Газете.Ru», что после сильного эмоционального потрясения сердце может временно потерять способность нормально сокращаться. Она пояснила, что хронический стресс действует сразу по нескольким направлениям: повышает артериальное давление, усиливает воспалительные процессы, увеличивает уровень сахара в крови, нарушает обмен холестерина, ухудшает качество сна и повышает вероятность вредных привычек — переедания, курения и злоупотребления алкоголем.

Ранее в Германии сиденье для унитаза «научили» диагностировать болезнь сердца.