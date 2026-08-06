Острый перец из Мексики вызвал вспышку сальмонеллеза в США

Перец халапеньо из Мексики привел к вспышке сальмонеллеза в 27 штатах США

В ряде штатов США произошла вспышка сальмонеллеза, которую вызвало употребление халапеньо, острого перца из Мексики. Об этом сайте на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

С конца июня было зарегистрировано 345 случаев заболевания в 27 штатах, 36 пациентов госпитализировали. Эпидемиологические данные показали, что перец халапеньо из мексиканского штата Синалоа в Мексике, который продает компания Coast Citrus Distributors, может быть заражен Salmonella Javiana.

Отмечается, что большинство заболевших перед ухудшением самочувствия обедали в ресторанах мексиканской кухни.

В связи с этим сети быстрого питания Chipotle Mexican Grill и Qdoba Mexican Eats исключили из своего меню блюда с халапеньо. В CDC считают, что сейчас рестораны этих сетей не несут риска для посетителей.

В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выясняет, поступал ли распространяемый Coast Citrus халапеньо в продуктовые магазины.

23 июля стало известно, что в США изъяли около 1,6 млн упаковок яиц из-за угрозы сальмонеллеза.

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