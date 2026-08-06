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Общество

На японском острове Кюсю зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

В японской префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 5,1
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA).

Эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю. Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале.

Угроза цунами не объявлялась, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

5 августа сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов острова Хальмахера на востоке Индонезии.

В этот же день стало известно, что у побережья Курильских островов произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 64 километра. Магнитуда подземных толчков составила 4,7.

Ранее в Японии зафиксировали свыше 100 афтершоков после землетрясения.

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