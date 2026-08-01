Россияне с осени смогут покупать билеты на транспорт по биометрии

В России с 1 сентября можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

C 1 сентября россияне смогут покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы. Об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева, пишет РИА Новости.

«В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС)», — сказала она.

Оплата по биометрии будет доступна только там, где перевозчики и инфраструктура будут к этому готовы.

Эксперт считает, что основную выгоду получат регулярные пассажиры — те, кто ездит на работу, учебу или в командировки. Для них скорость обслуживания в крупных узлах и в часы пик критически важна для комфорта поездок.

До этого Минцифры России предложило проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте ведомства.

Ранее россиянам дали советы, как защитить биометрию от мошенников.