Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россияне с осени смогут покупать билеты на транспорт по биометрии

В России с 1 сентября можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии
Алексей Даничев/РИА «Новости»

C 1 сентября россияне смогут покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы. Об этом сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева, пишет РИА Новости.

«В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС)», — сказала она.

Оплата по биометрии будет доступна только там, где перевозчики и инфраструктура будут к этому готовы.

Эксперт считает, что основную выгоду получат регулярные пассажиры — те, кто ездит на работу, учебу или в командировки. Для них скорость обслуживания в крупных узлах и в часы пик критически важна для комфорта поездок.

До этого Минцифры России предложило проработать возможность использования биометрических данных для подтверждения подозрительных финансовых операций, совершаемых дистанционно. Это следует из проекта доктрины по борьбе с киберпреступлениями, опубликованного на сайте ведомства.

Ранее россиянам дали советы, как защитить биометрию от мошенников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!