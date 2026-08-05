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Общество

В ВОЗ заявили о необходимости усилить меры по борьбе с Эболой

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о необходимости срочно усилить меры по борьбе с Эболой
Arlette Bashizi/Reuters

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости срочно усилить меры по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Вспышка заболевания распространяется быстрее, чем наращиваются меры реагирования: лишь за последнюю неделю число новых случаев в некоторых очагах удвоилось.

«Мы все согласны с тем, что необходимо в срочном порядке и в значительном объеме нарастить усилия по всем направлениям реагирования с участием всех партнеров», — написал он.

Это означает необходимость помогать каждому сообществу, несмотря на все трудности.

Как отмечает Le Figaro, вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго набирает обороты с «исключительной скоростью». В ВОЗ отметили, что за последнюю отчетную неделю было зарегистрировано 567 случаев заболевания,что стало рекордным показателем, демонстрирующим «исключительную скорость передачи инфекции».

Ранее сообщалось, что число жертв вспышки Эболы в Африке превысило 1 тысячу человек.

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