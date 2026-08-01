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Общество

В ВОЗ предупредили о распространении лихорадки Эбола в ДРК с «исключительной скоростью»

ВОЗ: вспышка лихорадки Эбола стала самой крупной за всю историю ДРК
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго набирает обороты с «исключительной скоростью». Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Le Figaro.

По информации ВОЗ, эта вспышка стала самой крупной из когда-либо зарегистрированных в республике.

По данным на конец июля, в стране выявили около 3605 подтвержденных случаев заражения, более половины из них — с летальным исходом.

В ВОЗ отметили, что за последнюю отчетную неделю было зарегистрировано 567 случаев заболевания,что стало рекордным показателем, демонстрирующим «исключительную скорость передачи инфекции».

Как пишет The New York Times, последней вспышке Эбола, которая началась в 2018 году и была объявлена завершившейся в 2020 году, потребовалось более 10 месяцев, чтобы достичь такого же масштаба по жертвам, как сейчас.

17 мая ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует вакцин.

Ранее Уганда объявила, что справилась со вспышкой Эболы.

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