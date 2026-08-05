Священник рассказал, какую заповедь нарушает надпись «Спаси и сохрани от гаишников»

Надпись «Спаси и сохрани от гаишников» нарушает заповедь «Не поминай имя Господа всуе». Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

«Я думаю, лучше стараться остерегаться упоминать имя Божие всуе и публиковать или печатать на стекла автомобилей или бензобаках мотоциклов какие-то шуточные молитвы. В данном случае это прямое нарушение данной Богом Моисею заповеди: не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно, всуе, в шутку», — сказал священник.

Береговой добавил, что подобные надписи не работают.

«Всуе» — наречие, которое имеет книжную, устаревшую окраску и означает «напрасно», «зря», «без необходимости». В заповеди к этому и призывается: не призывать имя Божье просто так, разве только для научения или в молитве, либо же в обращении к Богу.

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