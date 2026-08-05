Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Священник рассказал, какую заповедь нарушает надпись «Спаси и сохрани от гаишников»

Священник Береговой: надпись «Спаси и сохрани от гаишников» нарушает заповеди
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Надпись «Спаси и сохрани от гаишников» нарушает заповедь «Не поминай имя Господа всуе». Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

«Я думаю, лучше стараться остерегаться упоминать имя Божие всуе и публиковать или печатать на стекла автомобилей или бензобаках мотоциклов какие-то шуточные молитвы. В данном случае это прямое нарушение данной Богом Моисею заповеди: не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно, всуе, в шутку», — сказал священник.

Береговой добавил, что подобные надписи не работают.

«Всуе» — наречие, которое имеет книжную, устаревшую окраску и означает «напрасно», «зря», «без необходимости». В заповеди к этому и призывается: не призывать имя Божье просто так, разве только для научения или в молитве, либо же в обращении к Богу.

3 августа прокуратура Марий Эл сообщила, что жителю Козьмодемьянска назначили 160 часов обязательных работ. В ноябре 2025 года его лишили прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В мае 2026 года мужчина снова сел за руль мопеда, но его остановили инспекторы ДПС. На его транспортном средстве была надпись «Спаси и сохрани от гаишников».

Ранее батюшку выгнали с АЗС после освящения машин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Биткоин по закону. Что теперь можно делать с криптовалютой в России, а что запрещено
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!