Батюшку выгнали с АЗС после освящения машин

В Москве в очереди на АЗС священник окропил святой водой автомобили и благословил водителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Я просто решил, потому что люди там стоят, им нечего делать, ругаются, так сказать. А благодать Божья, наоборот, может им помочь, может, очередь быстрее сдвинется. Решил, что было бы неплохо раздать им книги, которые призывают к исповеди, покаянию и осмыслению своей веры», — объяснил священнослужитель.

По данным канала, Александр Сергеев, клирик храма иконы «Неопалимая Купина», пришел на заправку в Отрадном. Ему удалось освятить десять машин и несколько мотоциклов до того, как к нему подошла сотрудница АЗС и попросила уйти. Она заявила, что на частной территории нельзя заниматься подобными вещами.

После этого священник направился к машинам, стоящим в очереди на дороге и продолжил свою миссию. Также он прочитал водителям проповедь о покаянии и предложил им свои книги.

Священнослужитель рассказал, что после окропления машин святой водой очередь сдвинулась.

Ранее МВД обещало отменить штрафы за очереди на заправках.