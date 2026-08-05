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Общество

В Госдуме допустили корректировку правил приема в вузы

Депутат Смолин: Минобрнауки может скорректировать правила приема в вузы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Министерство науки и высшего образования России может скорректировать правила приема в вузы. Об этом агентству «Росбалт» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Депутат отметил, что ведомство в курсе проблемы с распределением бюджетных мест между победителями олимпиад и абитуриентами, которые получили максимальные баллы по ЕГЭ. По его словам, всего существует несколько вариант решения ситуации.

«Мы предлагали различные варианты, вплоть до выделения дополнительных бюджетных мест в подобных случаях. Но и это предложение имеет обратную сторону», — сказал зампред комитета.

Смолин добавил, что сейчас обсуждается вопрос введения квоты для олимпиадников. Также им могут предоставить право подавать документы по льготе сразу в несколько вузов для «снижения конкурсного отбора», уточнил депутат. Выбрать один из вариантов планируется осенью, подчеркнул зампред.

28 июля стало известно, что выпускник с 310 баллами по ЕГЭ не смог поступить на бюджет в выбранный университет, поскольку его обошли абитуриенты, получившие дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

Ранее ректор МГИМО предложил ограничить число мест для олимпиадников в вузах.

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