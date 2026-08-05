Россиянам напомнили, насколько близко можно стоять к пожару

Если при пожаре есть угроза жизни человека, то важно соблюдать безопасное расстояние от горящего объекта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. По его словам, в случае с легковым автомобилем минимальное безопасное расстояние — десять метро.

«Если есть угроза жизни, то здесь важно соблюдать безопасное расстояние. Если горит горящая машина, то в этом случае нужно стоять не менее 10 метров, а то и дальше. Если горит легковой автомобиль, то не менее 10 метров — это опасность, потому что может быть произойти взрыва топливного бака, и это расстояние напрямую рекомендует, в том числе МЧС России. Если горит какой-то крупный грузовик или автомобиль, то это расстояние должно быть значительно больше. То есть чем больше автомобиль, тем выше пламя и, значит, тепловое излучение, собственно, и вероятность взрыва гораздо выше.

Бойко уточнил, что при пожаре в здании человеку лучше отойти на 80 и более метров в зависимости от обстановки.

«Если горит дом или какое-то здание, то расстояние должно быть не менее 80 метров. Это расстояние, на которое подъезжает пожарная техника — не менее 50 метров. Если горят крупные объекты, то здесь нужно в большей степени ориентироваться на саму обстановку, и минимальный радиус должен быть не менее 30-50 метров. Это минимум, а то и больше. Все зависит от того, какого формата очаг», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что соблюдение дистанции позволит не только обезопасить себя, но и не мешать работе спецслужб.

«Главное правило для человека при пожаре — не пытаться его потушить самостоятельно. Если не получилось самостоятельно потушить начальный очаг возгорания, то нужно отойти на безопасное расстояние, обязательно вызвать пожарных, чтобы как можно быстрее приехали на тушение возгорания. Если есть пожарные расчеты, нужно в первую очередь не мешать. Это вопрос не только безопасности, но и эффективности самого тушения. Если люди будут стоять ближе к тем расстояниям, которые я указывал, то они будут мешать работе и подвергать опасности свои жизни», — заключил он.

5 августа в Свердловской области в поселке Большой Исток произошел взрыв автомобиля Mercedes. В результате происшествия тяжело пострадал директор завода по производству дронов «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Также сообщается, что не выжил его водитель-охранник.

Выяснилось, что автомобиль взорвался из-за предварительно заложенного взрывного устройства. Машина полностью сгорела.

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