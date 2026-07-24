Россиянам рассказали, как тушат пожары в небоскребах

Если в зданиях высотой более 30 этажей произойдет пожар, тушить его будут не «с земли», а используя технические этажи в самих небоскребах. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

«Здесь мы можем, наверное, рассказать на примере комплекса «Сити». Максимальная высота лестницы у современных пожарных автомобилей, и которые сейчас стоят у нас на вооружении, примерно 90 — 100 метров. Они достают примерно до 25-30 этажа. И если смотреть на высоту зданий «Сити» — там порядка 300 метров. Такие небоскребы тушат немножко по-другому. Пожарные расчеты подымаются к возгоранию пешком по незадымляемым лестницам внутри здания. Или используют пожарные лифты, которые имеют особый режим работы», — пояснил Бойко.

Он рассказал, что при пожаре в небоскребах «с земли никакой подачи воды не идет». Главная работа отводится внутренним системам пожаротушения.

«То есть, грубо говоря, каждые 10 этажей находится технический этаж, где насосы подаются на ту высоту, где произошло возгорание. И в высотках пожарные преимущественно занимаются эвакуацией людей и обеспечением работы внутренних систем, зданий», — сказал Бойко.

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