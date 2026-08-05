Офтальмолог объяснила, почему паленый алкоголь может привести к слепоте

Сомнительная бутылка, купленная у случайного продавца на даче или в дороге, опасна не только похмельем. В суррогатном алкоголе вместо обычного спирта нередко оказывается метанол, и зрение он поражает раньше, чем человек понимает, что отравился. О том, почему глаза страдают первыми, «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

Метанол по виду, запаху и вкусу почти неотличим от питьевого спирта, поэтому его и подмешивают в подделки. В печени он превращается в муравьиную кислоту, и та отравляет зрительный нерв — блокирует дыхание его клеток. Нервная ткань глаза потребляет много энергии и гибнет одной из первых. Хватает совсем небольшой дозы: иногда нескольких миллилитров достаточно, чтобы человек ослеп.

«Коварство в задержке. Первые 12–24 часа человек чувствует себя как при обычном похмелье, а потом резко наваливаются симптомы, и зрение страдает раньше всего. Туман перед глазами, ощущение, что цвета выцвели, сужение полей зрения — любой из этих признаков после сомнительного алкоголя требует скорой», — рассказывает Козина.

К глазным симптомам почти всегда добавляются сильная головная боль, тошнота и боль в животе. Самолечение бесполезно и опасно: при раннем обращении врачи останавливают отравление антидотом и очищением крови, но погибший зрительный нерв вернуть нельзя. Травятся метанолом и техническими жидкостями — стеклоомывателем, антифризом, кустарными «антисептиками». Риск особенно высок летом, когда застолья переезжают на дачи, а спиртное берут с рук у незнакомцев.

«Если после застолья поплыло зрение или выцвели краски, медлить нельзя — так проявляется отравление метанолом. Здесь каждый час решает, останется ли человек зрячим», — подытожила Карина Козина.

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