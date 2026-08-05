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Общество

Психолог объяснил, как распознать у себя «ИИ-психоз»

Психолог Чепалов: диагноза «ИИ-психоз» нет, но врачи ставят шизофрению и депрессию
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

С точки зрения доказательной медицины диагноза «ИИ-психоз» сегодня не существует. Его нет ни в МКБ, ни в других официальных классификаторах психических расстройств, рассказал «Газете.Ru» психолог Родион Чепалов.

«С таким диагнозом нельзя получить больничный, лечь в стационар или оформить лечение. На практике врачи будут ставить другие диагнозы, если для этого есть основания: психотическое расстройство, бредовое расстройство, депрессию, тревожное расстройство, маниакальный эпизод, шизофрению и другие состояния», — объяснил он.

Чтобы новый диагноз появился в международных классификациях, недостаточно публикаций в СМИ или отдельных случаев. Обычно за этим стоят годы исследований, сотни научных работ, диссертаций, наблюдений и статистических данных, подтверждающих, что речь идет о самостоятельном заболевании с собственными механизмами развития, симптомами и методами лечения.

«Поэтому сегодня корректнее говорить не об отдельном диагнозе, а о случаях, когда искусственный интеллект становится частью уже существующих психических проблем или усиливает их», — заявил психолог.

Наиболее тревожный признак — не сам факт общения с ИИ, а потеря критического отношения к нему.

«Например, студент начинает считать, что нейросеть обладает сверхъестественными знаниями и понимает его лучше всех людей. Менеджер советуется с ИИ по каждому жизненному решению и перестает доверять собственным выводам. Домохозяйка убеждается, что чат-бот якобы раскрывает тайные знаки судьбы и начинает строить жизнь исключительно на его рекомендациях», — объяснил он.

Опасность возникает тогда, когда человек перестает проверять информацию, начинает воспринимать ответы ИИ как абсолютную истину, изолируется от близких и все больше времени проводит в подобных диалогах.

«Иногда нейросеть непреднамеренно подыгрывает уже существующим заблуждениям человека, потому что ее задача — поддерживать разговор, а не ставить психиатрический диагноз», — рассказал эксперт.

Главная опасность такого состояния заключается не в самом ИИ, а в усилении отрыва от реальности. Человек может отказаться от медицинской помощи, испортить отношения, принимать финансовые решения или менять образ жизни, опираясь исключительно на ответы программы.

«Профилактика здесь во многом похожа на профилактику интернет-зависимости и конспирологического мышления. Полезны развитие критического мышления, проверка информации по нескольким источникам, сохранение живого общения и понимание того, что искусственный интеллект является инструментом, а не мудрым наставником или сверхразумом», — пояснил он.

Ранее эксперт рассказал, начали ли российские врачи пользоваться искусственным интеллектом.

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