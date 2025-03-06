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Эксперт рассказал, начали ли российские врачи пользоваться искусственным интеллектом

Эксперт Петухов: в медицинской практике уже активно используются системы ИИ
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект (ИИ) в медицине — это не просто тренд, а важный инструмент, который активно используется как пациентами, так и врачами. Пациенты все чаще обращаются к нейросетям и чат-ботам для самостоятельного поиска диагнозов. Этот подход, несмотря на свою популярность, вызывает опасения, рассказал «Газете.Ru» Максим Петухов, директор службы информационных технологий АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Врачи уже давно сталкиваются с тем, что пациенты приходят на прием, подготовленные с помощью «доктора Гугла» — они уже изучили симптомы, методы лечения и часто уверены в своем диагнозе. Эта ситуация существует не первый год, и как в России, так и в мире медицинская практика адаптировалась к ней. Однако на сегодняшний день технологии достигли нового уровня, и теперь пациентам доступны не только чат-боты, но и специализированные сервисы для анализа медицинских изображений, генетических тестов, а также симптом-чекеры, которые помогают людям сориентироваться в возможных диагнозах», — объяснил он.

Такие сервисы имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

«Важно отметить, что самодиагностика с помощью ИИ может быть полезной, особенно для того, чтобы настоять на необходимости срочного обращения к врачу. Однако следует помнить, что системы, основанные на ИИ, имеют значительные ограничения. Они могут ошибочно интерпретировать симптомы, не задать все важные вопросы и пропустить ключевые моменты, которые могут повлиять на правильный диагноз. Врач же может учитывать не только симптомы, но и полную историю болезни пациента, что позволяет точнее понять проблему и поставить правильный диагноз», — заявил эксперт.

В медицинской практике также активно используются системы ИИ, поддерживающие работу врачей.

«Например, существуют специализированные системы, которые помогают врачам точно дозировать лекарства, проверяя все назначения, даже если они сделаны разными специалистами. Эти системы контролируют совместимость препаратов, дозировки, способы введения и аллергические реакции, что снижает риск ошибок», — отметил он.

Врачи также используют ИИ для анализа медицинских изображений, что позволяет быстро выявить даже малейшие отклонения и улучшить точность диагностики.

Кроме того, современные системы поддержки принятия врачебных решений помогают определить, какие исследования следует назначить пациенту, а также какие узкие специалисты могут быть необходимы для консультации. Новые системы могут сопровождать пациентов, проходящих химиотерапию, анализируя их состояние и информируя врачей о необходимости связи с пациентом.

«Несмотря на такие достижения, ответственность за диагноз и лечение в конечном итоге лежит на враче. ИИ лишь служит инструментом, поддерживающим врачебное мышление. Интеграция клинического опыта с возможностями ИИ — это залог качества и безопасности медицинской помощи», — резюмировал эксперт.

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