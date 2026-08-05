Суд взыскал более 4 млн в конкурсную массу «королевы марафонов» Блиновской

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогерши Елены Блиновской взыскал около 4,5 миллионов рублей в ее конкурсную массу с ООО «Аквакультура», созданного для разведения рыбы. Об этом пишет РИА Новости из зала суда.

Как уточняется, «Аквакультура» ранее принадлежала семье блогерши.

«Эти деньги ИП Блиновской были выданы «Аквакультуре» в 2018 году двумя беспроцентными займами, а в 2021 году стороны заключили соглашения о прощении долга», — говорится в статье.

Также в конкурсную массу Блиновской было включено имущество «Аквакультуры» – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, два трактора, два автомобиля, два снегохода Yamaha и один «Буран», 11 моторных лодок и другой водный транспорт, пишет агентство.

29 июля Второй кассационный суд оставил без изменений приговор, вынесенный блогеру Елене Блиновской. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.

Ранее отец Блиновской рассказал о жизни дочери в колонии.