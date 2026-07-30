Названы напитки, которыми нельзя запивать БАДы

Некоторые напитки могут существенно нарушать усвоение БАДов или усиливать их побочные эффекты. Главное правило — запивать добавки только чистой негазированной водой комнатной температуры. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ляйсан Искандарова, кандидат медицинских наук, интегративный врач, нутрициолог, эксперт компании Solgar.

«Чай и кофе содержат танины и кофеин. Танины образуют нерастворимые комплексы с ионами железа, снижая его всасывание на 90%. Кофеин ускоряет перистальтику кишечника — БАД может покинуть организм до полного всасывания. Кроме того, кофеин обладает мочегонным эффектом, ускоряя выведение водорастворимых витаминов группы B и кальция», — объяснила она.

Молоко и молочные продукты содержат кальций, который является антагонистом многих минералов (особенно железа и цинка). Кальций связывает действующие вещества и мешает их всасыванию.

Грейпфрутовый сок содержит фуранокумарины, которые блокируют фермент печени CYP3A4. В результате концентрация вещества в крови может вырасти в несколько раз, повышая риск передозировки.

Газировка и минеральная вода содержат кислоты и сахар, которые могут вступать в реакции с действующими веществами. Алкоголь ухудшает всасывание многих нутриентов, особенно водорастворимых витаминов, и усиливает нагрузку на печень.

«Железо, витамины группы В, кальций и магний категорически нельзя запивать кофе или чаем. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) нельзя принимать на голодный желудок — для усвоения им нужна жиросодержащая пища. Всегда читайте инструкцию к БАДу — там могут быть особые требования», — заявила эксперт.

Безопаснее всего запивать водой. Между приемом железа и кофе или чая должно пройти 1–2 часа до или 3 часа после.

«Выбор жидкости напрямую влияет на биодоступность активных веществ. Неправильный выбор может снизить эффективность добавки, вызвать нежелательные взаимодействия или повысить риск побочных эффектов. Газированные напитки могут разрушить оболочку таблеток раньше времени, а минералы в минеральной воде связываются с компонентами БАДов,» — пояснила эксперт.

Фруктовые соки (апельсиновый, яблочный) содержат органические кислоты, которые могут вступать в реакцию с действующими веществами. Если нет специальных указаний в инструкции, всегда запивайте добавки чистой негазированной водой комнатной температуры, резюмировала она.

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