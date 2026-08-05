Россиянам объяснили, почему «героизм» на работе — не достижение, а симптом

В российском бизнесе до сих пор жив вредный миф о том, что сотрудник, уходящий из офиса в полночь, — это «золотой актив». На самом деле, для нормального руководителя постоянно задерживающийся сотрудник — это не герой, а огромный красный флаг, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Солопов, основатель Коммуникационного агентства «ПРОГРЕСС».

Систематические переработки — это либо расписанная в собственной беспомощности система управления, либо личная неорганизованность человека.

«Почему переработки поощряют только в плохих компаниях? Потому что там не умеют мерить эффективность, и процесс становится важнее продукта. Если начальник радуется, что отдел сидит до ночи, значит, он не понимает, сколько времени реально занимает задача, и заменяет грамотное планирование административным давлением», — объяснил эксперт.

Хорошего работодателя эта привычка раздражает по трем причинам.

Во-первых, выгорание персонала — это дорого для компании. Сотрудник, который живет в режиме работы нон-стоп, неизбежно теряет остроту восприятия. Потом он просто увольняется, и компания тратит огромные деньги на поиск и адаптацию замены.

Во-вторых, если работа не укладывается в 8-часовой рабочий день, значит, в бизнес-процессах дыра. Либо не хватает ресурсов, либо задачи ставятся некорректно. Переработки маскируют эти проблемы, не давая их решать.

В-третьих, люди, которые постоянно засиживаются, часто создают в коллективе атмосферу ложного чувства вины у тех, кто работает эффективно и уходит вовремя. Это разрушает команду.

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