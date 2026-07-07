Россиянам назвали способы вычислить токсичную компанию по описанию вакансии

Методолог Неверова: фраза «нужно быть на связи» может быть сигналом переработок

Напрямую вычислить токсичного руководителя или компанию по описанию вакансии нельзя. Но косвенно — возможно, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Неверова, методолог компании HR 3.0, профайлер, полиграфолог, клинический психолог.

Первое, что должно насторожить, — сочетание разных требований.

«Если для одной роли намешано слишком много обязательств без приоритета, — объясняет Неверова. — На практике это значит: роль не собрана. Ищут того, кто будет закрывать все, что горит».

Второй критерий — акцент на личных качествах там, где нужна организационная ясность. Если в вакансии много про стрессоустойчивость, гибкость и «умение работать под нагрузкой» — это может указывать на нестабильные процессы. От человека ждут не результата, а способности «вывозить».

Третий сигнал — формулировки про темп и доступность.

«Важна высокая скорость реакции», «нужно быть на связи», — перечисляет эксперт. — По отдельности звучит нормально. Но если таких формулировок много — это среда, где работа строится через постоянные сообщения, а не через нормальную постановку задач».

Четвертый момент — широкий набор ожиданий при неясных условиях. Автономность, ответственность за результат, опыт в нескольких функциях, готовность расти — без конкретики о работе внутри. Иногда это объяснимо для стартапа, но часто — признак постоянно меняющихся приоритетов.

Пятый критерий — общий тон.

«Нам не подойдут те, кто ждет инструкций», «не для тех, кто работает с 9 до 18» — за этим обычно стоит не высокая планка, а управленческая норма, где отсутствие границ считается достоинством», — предупреждает Неверова.

Важно не делать вывод по одной фразе. Сигнал — когда совпадают размытая роль, перегруженные ожидания и акцент на включенности.

Основную информацию дает не текст вакансии, а собеседование.

«Задавайте конкретные вопросы: «Как выглядит мой рабочий день?», «Как ставятся задачи?», «Обязан ли отвечать вне рабочего времени?», — советует эксперт. — Сильный руководитель отвечает спокойно и по делу. Если в ответ «по ситуации» или «разберетесь в процессе» — это красный флаг».

«На удаленке токсичность редко выглядит как грубость. Чаще — размытые роли, постоянная срочность и ощущение, что границы держатся только за счет вас. Такие риски можно распознать на входе, если не ограничиваться текстом вакансии», — резюмирует Неверова.

Ранее были названы вопросы на собеседовании, которые могут привести к отказу.