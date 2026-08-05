Россиян предупредили, когда за использование ИИ в работе могут уволить

Многие вопросы, касающиеся использования искусственного интеллекта, пока не регламентированы законодательством. Однако это не значит, что за использование ИИ в работе уволить не могут, рассказал «Газете.Ru» Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

По его словам, закон никак не регламентирует его использование на рабочем месте и не содержит прямого запрета.

«Однако работодатель вправе сам регулировать происходящее в рамках рабочей деятельности, например, посредством должностной инструкции. Закон также не запрещает работодателю прописать ограничения в использовании ИИ на рабочем месте. Такие ограничения могут относиться к деятельности на конкретной должности, либо касаться в целом функционирования всей организации», — объясняет эксперт.

В любом случае, по словам юриста, в случае наличия таких ограничений — работник должен быть с ними ознакомлен под подпись.

«В случае нарушения данных требований работник может быть уволен, но, в соответствии с трудовым законодательством. Так, согласно п. 5 и п. 6 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей», — резюмировал юрист.

Ранее адвокат предупредил о рисках использования ИИ в судебном процессе.