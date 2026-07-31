Адвокат предупредил о рисках использования ИИ в судебном процессе

Адвокат Зацепин: суд не может наказать ИИ, но может — того, кто ей доверился

В суде всегда есть главный вопрос: кто отвечал за решение? В историях с нейросетями его пытаются заменить удобной фразой: «так написал искусственный интеллект». Но в праве это не ответ, а начало проверки. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Зацепин, адвокат по уголовным делам, победитель премии «Russian Business Guide. Люди года 2026» в номинации «Адвокат года».

Алгоритм не является субъектом процесса, не может дать объяснения, подписать заключение или понести наказание. Ответственность возникает в момент, когда человек превращает машинный текст в собственное действие.

«Нейросеть может уверенно выдать ложную норму, придумать судебное решение, исказить факт, подсказать рискованную схему. Пока это осталось на экране — это техническая ошибка. Но если такой результат лёг в иск, жалобу, публикацию или управленческое решение, он становится частью поведения конкретного лица», — поясняет адвокат.

Суд будет оценивать не модель, а пользователя: был ли он обязан проверять информацию, понимал ли цену ошибки, имел ли профессиональные знания, мог ли сверить источник.

Для адвоката, врача, журналиста, бухгалтера или чиновника ссылка на нейросеть не смягчает оценку, а иногда усиливает ее. Профессионал не вправе подменять проверку красивой формулировкой, даже если она написана безупречным языком.

Наказать нейросеть суд не может. Но он может наказать человека за вред, причиненный слепым доверием к ней. Искусственный интеллект становится не виновником, а зеркалом: он показывает, где человек перестал думать сам.

Главная правовая граница проста: пользоваться нейросетью можно. Выдавать ее вывод за проверенную истину — опасно. А прятаться за ней после ошибки — юридически бесперспективно, резюмировал он.

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