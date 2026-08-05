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Общество

Преступники поссорились во время ограбления и извинились перед продавщицей

Подельники поссорились во время ограбления и извинились перед кассиршей
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В Англии преступники поссорились во время ограбления и извинились перед продавщицей, пишет Daily Mail.

Стивен Брэдли и Дэвид Оукли ворвались в магазин в городе Нью-Миллс с пневматическим пистолетом, потребовали деньги из кассы и похитили сигареты и девять бутылок виски Jack Daniel's.

Однако их план быстро начал разваливаться: прямо во время налета подельники стали спорить, кто понесет добычу, а один из них не мог собрать деньги из-за надетых перчаток.

Перед уходом Оукли неожиданно извинился перед продавцом.

«Простите, дорогая. Нам очень жаль. Мы больше не вернемся и не причиним вам вреда», — сказал он.

Несмотря на попытки скрыться, уже через несколько дней полиция задержала обоих по месту жительства. Во время обыска у них нашли похищенный табак, девять бутылок виски и пневматический пистолет, использованный при ограблении.

Суд признал мужчин виновными, и оба были приговорены к четырем годам лишения свободы.

Ранее мужчина верхом на жирафе ограбил благотворительный магазин.

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