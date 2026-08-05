В Англии преступники поссорились во время ограбления и извинились перед продавщицей, пишет Daily Mail.
Стивен Брэдли и Дэвид Оукли ворвались в магазин в городе Нью-Миллс с пневматическим пистолетом, потребовали деньги из кассы и похитили сигареты и девять бутылок виски Jack Daniel's.
Однако их план быстро начал разваливаться: прямо во время налета подельники стали спорить, кто понесет добычу, а один из них не мог собрать деньги из-за надетых перчаток.
Перед уходом Оукли неожиданно извинился перед продавцом.
«Простите, дорогая. Нам очень жаль. Мы больше не вернемся и не причиним вам вреда», — сказал он.
Несмотря на попытки скрыться, уже через несколько дней полиция задержала обоих по месту жительства. Во время обыска у них нашли похищенный табак, девять бутылок виски и пневматический пистолет, использованный при ограблении.
Суд признал мужчин виновными, и оба были приговорены к четырем годам лишения свободы.
Ранее мужчина верхом на жирафе ограбил благотворительный магазин.