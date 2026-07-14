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Общество

Мужчина верхом на жирафе ограбил благотворительный магазин

В США мужчина с игрушечным жирафом ограбил магазин и сбежал
Shutterstock/FOTODOM

В Калифорнии мужчина верхом на игрушечном жирафе похитил пожертвования, оставленные перед благотворительным магазином Small Town Thrift. Об этом сообщает телеканал KMPH FOX26.

Злоумышленник подъехал на необычном транспорте к витрине и начал забирать пожертвованные вещи, оставленные у дверей магазина. Владелец вышел и попытался остановить его, между ними завязался спор.

Грабитель заявил, что, если вещи лежат у входа, значит они никому не нужны, оседал игрушку и скрылся с украденным. Через несколько часов к магазину подъехал пикап, и неизвестные вывезли еще часть вещей. Информации о задержании подозреваемого и стоимости похищенного пока нет.

До этого в Шотландии мужчина пытался ограбить магазин, но сбежал из-за насмешек продавцов. Грабитель ушел ни с чем, но после неудачи напал на соседнюю закусочную, где ему удалось совершить ограбление

Ранее в Удмуртии пьяный подросток пытался ограбить магазин и попался.

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