Врач объяснила, что означает, если часто урчит живот

Урчание в животе — это естественный физиологический процесс, который возникает во время сокращений желудка и кишечника, и в большинстве случаев не представляет опасности. Однако в некоторых случаях это может указывать на наличие ряда заболеваний, предупредила в беседе с «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Мария Федина.

По ее словам, чаще всего урчание в животе наблюдается, когда голоден. Даже если желудок пуст, кишечник продолжает работать, а свободное пространство усиливает звук его сокращений.

«Урчание также может появляться после употребления большого количества пищи, газированных напитков или продуктов, усиливающих газообразование, например бобовых, капусты, винограда, сладостей или некоторых молочных продуктов при непереносимости лактозы», — объяснила Федина.

Иногда причиной становится слишком быстрое употребление пищи. Когда человек ест на ходу, разговаривает во время еды или плохо пережевывает пищу, он заглатывает больше воздуха. Это может сопровождаться не только урчанием, но и ощущением вздутия и дискомфорта.

«В некоторых случаях частое урчание может быть поводом для обращения к врачу. Если оно возникает практически ежедневно, сопровождается болями в животе, выраженным вздутием, диареей, запорами, потерей веса, снижением аппетита или другими жалобами, это уже повод обратиться к гастроэнтерологу. Подобные симптомы могут встречаться при синдроме раздраженного кишечника, пищевой непереносимости, нарушении состава кишечной микрофлоры, воспалительных заболеваниях кишечника и ряде других патологий», — предупредила Федина.

Чтобы уменьшить вероятность появления неприятных симптомов, врач рекомендует соблюдать несколько простых правил: регулярно питаться, не делать больших перерывов между приемами пищи, тщательно пережевывать еду, ограничить количество газированных напитков и при необходимости обратить внимание на продукты, после которых урчание возникает чаще всего.

«Если же урчание не сопровождается ухудшением самочувствия и другими симптомами, чаще всего оно является вариантом нормы и отражает естественную работу пищеварительной системы, а не признаком какого-либо заболевания», — резюмировала Федина.

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