Названы главные пищевые ошибки, которые вредят кишечнику

Врач Каландия: нехватка клетчатки и воды в рационе очень опасны для ЖКТ

Неправильные пищевые привычки могут со временем привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия, особенно опасны нехватка клетчатки и воды в рационе, а также увлечение жирной и жареной едой.

По словам специалиста, клетчатка играет ключевую роль в поддержании здорового пищеварения. Именно она способствует формированию мягкого стула и помогает наладить регулярную работу кишечника. Недостаток пищевых волокон, напротив, часто приводит к запорам и другим неприятным симптомам со стороны ЖКТ.

Кроме того, врач напомнил, что вода — неотъемлемая часть сбалансированного рациона. Недостаточное потребление жидкости может вызывать обезвоживание и серьезно затруднять процесс пищеварения, влияя на общее состояние организма.

«Жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и может провоцировать воспаление в кишечнике. Подобные продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и повышают риск хронических заболеваний — таких как язвенная болезнь или колит», — пояснил Каландия.

Он также обратил внимание на вред избыточного потребления сахара и рафинированных углеводов. По словам специалиста, они нарушают баланс микрофлоры кишечника, создавая благоприятную среду для роста патогенных бактерий. Это, в свою очередь, может привести к развитию дисбактериоза, вздутию, а также к синдрому раздраженного кишечника.

Отдельно гастроэнтеролог затронул тему влияния некоторых привычек и продуктов, которые часто недооцениваются. Так, например, алкоголь и кофеин способны раздражать слизистую кишечника и способствовать развитию воспалительных процессов. Не менее опасны с этой точки зрения и промышленные продукты с искусственными добавками — консервантами, красителями и усилителями вкуса.

В завершение врач напомнил, что сбалансированное питание — это основа здоровья всего организма. Он рекомендовал включать в рацион пребиотики и пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и помогают укрепить его защитные функции.

«Кишечник — это не просто орган пищеварения. Его состояние напрямую влияет на иммунитет, обмен веществ и даже настроение. Если вы хотите оставаться здоровыми, энергичными и чувствовать себя хорошо каждый день, важно заботиться о здоровье кишечника не меньше, чем о сердце или печени», — подчеркнул Каландия.

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