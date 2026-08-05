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Возраст и токсичность оказались главными «скрытыми» барьерами при найме в России

Возраст и токсичность — главные «скрытые» барьеры при найме в 2026 году
Shutterstock

Среди скрытых барьеров в найме в 2026 году абсолютным лидером стал возраст — вариант «слишком возрастной соискатель» указали 63% компаний. На втором месте — токсичность кандидата (52%), а замыкает тройку негативные отзывы с предыдущего места работы (48%).

Это показало исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более четверти работодателей (27%) обращают внимание на факт банкротства физического лица, а 19% признались, что кандидат может быть для них слишком молодым.

Внешние данные также играют роль: 15% отметили внешний вид, по 11% — пол и наличие татуировок или пирсинга. Дефекты внешности беспокоят лишь 5% опрошенных.

Почти не имеют значения кредитная история (4%), знак зодиака (4%) и вероисповедание (1%).

Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру, операционный директор СберПодбора:

«Возраст должен перестать быть барьером при принятии кадровых решений. Парадокс в том, что немногие работодатели готовы пересмотреть свое отношение к возрастным кандидатам, хотя кадровый дефицит в массовых и рабочих специальностях, по нашим данным, сохраняется — его ожидают 59% компаний. Рынок труда меняется, и компании, которые первыми откажутся от устаревших возрастных стереотипов, получат доступ к более широкому пулу талантливых специалистов — и молодым, и опытным. В условиях острой конкуренции за персонал это становится не просто вопросом этики, а стратегическим преимуществом».

Самый популярный способ сообщить об отказе — отправка сообщения в мессенджере (36%). Устно по итогам собеседования отказывают 27% работодателей, по телефону — 19%, по электронной почте — 14%.
Лишь 3% компаний признались, что просто перестают выходить на связь, оставляя кандидата в неведении.

Подавляющее большинство респондентов (91%) заявили, что стремятся завершить общение с кандидатом на хорошей ноте. Тех, кто не придает этому значения, — всего 9%.

Основная мотивация такого подхода — желание продемонстрировать профессионализм и уважение к человеку (62%). Более трети компаний (34%) помнят, что этот соискатель может в будущем подойти на другую позицию, а 31% стараются зачислить каждого в кадровый резерв.

Избежать негативных отзывов о компании — задача для 28% опрошенных. Правила бренда работодателя соблюдают 17%, а 7% делают это «на всякий случай» из-за острого дефицита персонала. В узких профессиональных сегментах, где все друг друга знают, бережное отношение к кандидатам практикуют 6% компаний.

Ранее HR-эксперт назвала главные сигналы токсичной атмосферы на работе.

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