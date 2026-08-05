«Пять минут до центра»: больше половины россиян приукрашивают свой район при знакомстве

Каждый третий россиянин (33%) приукрашивает свой район при знакомстве: называет соседний, более престижный, или преувеличивает достоинства своего. Еще 24% формально не врут, но старательно молчат о минусах — то есть всю правду о своем районе не рассказывает больше половины россиян (57%).

Это показало исследование Humo Architects, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru»

Из тех, кто стесняется своего района, 31% называют вместо своего района соседний — при условии, что он лучше, либо — более престижный или известный, а 24% преувеличивают достоинства своего, условно: «пять минут до центра», «самый зеленый в городе». Честно рассказывают о месте жизни — лишь 14%. Еще 8% используют обратный прием — нарочно ругают свой район, чтобы выглядеть самоироничными.

Район — главный, но не единственный предмет «косметической» лжи. 42% россиян признались, что приукрашивают престижность локации, 35% — метраж и количество комнат, а почти каждый третий (31%) — свежесть ремонта. Каждый четвертый (26%) привирает про вид из окна, а 24% скрывают, что жилье в аренде или ипотечное. Лишь 17% заявили, что не приукрашивают ничего.

Показательно, как россияне объясняют, зачем приукрашивают место жизни. 29% хотят произвести впечатление успешного человека, а 22% прямо признались, что стесняются своего района. Еще 17% считают привирание нормой самопрезентации — «все так делают», 15% просто не хотят объяснять, где находится их район, а 12% уверены, что «красиво рассказывать — не значит врать».

Чаще всего россияне привирают о себе там, где решается личная судьба. 44% признались, что приукрашивают себя на свиданиях и в приложениях знакомств, 38% — в соцсетях, каждый третий (33%) — на собеседованиях. Еще 27% «включают успешность» на встречах одноклассников и семейных застольях, а 21% — в разговорах с соседями и новыми знакомыми. Никогда не привирают о себе, по собственным словам, лишь 14%.

Отдельная зона умолчания — аренда. Среди тех, кто снимает жилье, 37% называют съемную квартиру «своей», не уточняя деталей, а еще 19% делают это выборочно — «смотря кто спрашивает». 17% честно говорят, что снимают, но признаются, что им это неприятно. Спокойно относятся к статусу арендатора лишь 22%.

Интересно, что разоблачения почти никто не боится — и не зря. 39% приукрашивающих россиян никто ни разу не проверял. Попадались на преувеличениях 33%: 18% признались, что им было неловко, а 15% удалось перевести все в шутку. Еще 23% уверены, что им «нечего скрывать».

Ранее самую дорогую квартиру в Москве оценили в 8,3 млрд рублей.