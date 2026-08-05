Россиянам рассказали о последствиях удара молнии для организма

Удар молнии не всегда приводит к смерти, поскольку, несмотря на колоссальную энергию разряда, он длится доли секунды — это иногда снижает тяжесть поражения. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко, отметив, что последствия удара для организма могут быть разные.

«Последствия невозможно предугадать, они во многом зависят от траектории тока через тело и от исходного состояния здоровья человека. Сразу после удара могут проявиться как сравнительно легкие, так и тяжелые нарушения. К легким относят поверхностные ожоги, дискомфорт в мышцах и суставах, временное ухудшение слуха или зрения, а также кратковременную потерю сознания. Среди серьезных осложнений — остановка дыхания или сердечной деятельности, глубокие ожоги, травмы внутренних органов, нарушения мозговой деятельности вплоть до потери памяти и когнитивных расстройств, а в отдельных случаях — паралич», — сказал он.

По словам Малышенко, даже если человек после удара пришел в себя и утверждает, что чувствует себя нормально, ему обязательно нужен медицинский осмотр.

«Многие опасные последствия, например, нарушения ритма сердца или скрытые повреждения тканей незаметны без обследования. Если вы оказались рядом с человеком, в которого ударила молния, действовать нужно четко и без паники. Прежде всего постарайтесь оценить его состояние. Параллельно как можно скорее вызовите скорую помощь или спасателей. До приезда медиков постарайтесь обеспечить пострадавшему тепло, при возможности аккуратно обработайте видимые ожоги и раны», — добавил он.

Эксперт уточнил, что пострадавшему нельзя давать нашатырь, чтобы привести в чувство, кормить или поить, а также резко согревать его тело.

«Не оставляйте пострадавшего одного — даже если он пришел в себя, его состояние может внезапно ухудшиться. Если вызвать специалистов невозможно, то постарайтесь как можно скорее самостоятельно доставить человека в больницу. В ситуациях, если вы сомневаетесь в своих силах и нет уверенности в том, что можете помочь, лучше дождаться профессионалов, чем предпринимать рискованные действия», — напомнил он.

Малышенко подчеркнул, что для минимизации рисков во время непогоды нужно как можно скорее покинуть открытое пространство, держаться подальше от деревьев, возвышенностей и высоких зданий.

«Не заходите в водоем. Нельзя кататься на велосипеде, на самокате и доставать в грозу мобильный телефон, особенно находясь на возвышенности. Лучшим вариантом будет укрыться в капитальном строении и переждать грозу. Избегайте контакта с водой и металлическими предметами — они отлично проводят ток и могут стать причиной поражения током даже на расстоянии», — заключил он.

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