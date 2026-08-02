Кардиолог рассказал, как провести сердечно-легочную реанимацию посреди улицы

Если вы обнаружили человека на улице без дыхания и сердечного пульса, лучше провести сердечно-легочную реанимацию, параллельно вызвав скорую, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Медик ответил, как самостоятельно оказать первую помощь.

«Если вы одни, то вы выполняете и сердечно-легочную реанимацию, и при этом вы вызываете скорую помощь. Для того чтобы понять, что произошло с человеком, нужно оценить вокруг него обстановку, потому что может быть опасно — где-то оголенный кабель или еще что-то. Вы можете к нему подойти — вы же не знаете, почему он упал. Человека берут за плечи, немножечко трясут, несильно, и спрашивают: «Что с вами случилось, все ли у вас хорошо?» Если человек не отвечает, то мы вызываем скорую медицинскую помощь — телефон включаем на громкую связь, а сами дальше приступаем к выполнению сердечно-легочной реанимации, если она требуется. Мы оцениваем состояние дыхания, пульс. Если вы поняли, нет дыхания и сердечной активности, человек совершенно не реагирует на ваши призывы и он бледнеет — скорее всего, остановка сердца. Начинаем делать реанимационный массаж», — подчеркнул он.

Искусственное дыхание при этом делать необязательно — непрямой массаж сердца обеспечивает подачу кислорода, рассказал Кондрахин.

«Сейчас необязательно делать дыхание. Если невозможно себя переступить, то достаточно просто качать грудную клетку — воздух в любом случае будет заходить в легкие, этого тоже будет достаточно. Во времена Covid-19 сердечно-легочную реанимацию проводили без дыхания, потому что можно было заразиться. Сейчас можно просто качать человека до появления пульса, чтобы он пришел в себя. Мы делаем 30 скачков, надавливания на область мечевидного отростка, там самая мягкая часть. Дальше мы смотрим, встал человек, очухался, если нет — дальше продолжаем через паузу, а за это время приедет скорая. Если есть рядом другой человек, то он вызывает скорую медицинскую помощь и описывает, что происходит. Приходится иногда в одиночку выполнять все и качать до той поры, пока не приедет скорая помощь», — заключил он.

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