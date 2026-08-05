Российские компании столкнулись с падением продуктивности удаленщиков

Российские компании в 2026 году собирают о сотрудниках больше данных, чем когда-либо: трекеры активности, системы DLP, учет времени в мессенджерах. Однако вместо роста эффективности бизнес получает падение результатов и текучку. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.

По словам эксперта, главная проблема в том, что руководители путают активность и продуктивность. Сотрудник может провести в системе 12 часов, участвовать во всех созвонах и не закрыть ни одной стратегической задачи. При этом два часа тишины и концентрации могут дать больше результатов, чем неделя встреч.

«Мы посчитали, что при 40-часовой неделе сотрудник проводит на совещаниях 350 часов в год — почти 18% времени уходит в никуда. Семь часов в неделю можно вернуть, просто сократив число участников или длительность встреч. Но проблема глубже. Компании до сих пор не умеют отличать реальную работу от имитации. Можно сутками висеть в системе, отвечать на сообщения, участвовать во всех созвонах — и приносить бизнесу ноль. А можно за два часа тишины выдать результат, который закроет квартал. Но руководители продолжают считать клики и время онлайн. Это не управление, это иллюзия контроля», — объяснила Карина Остроносова.

Бесполезные метрики — время в онлайне, количество сообщений в чатах, частота движений мыши. Они не связаны с качеством работы.

«Система оценки должна строиться от результата. Сначала ставим бизнес-цель, потом смотрим, какие процессы к ней ведут. Активность — только вспомогательный сигнал. Люди согласны на аналитику, когда видят смысл: когда метрики влияют на бонусы и карьеру, а не на штрафы. Главная ошибка многих компаний — измерять то, что проще всего подсчитать. Время онлайн, количество сообщений и активность в системе не имеют отношения к реальной эффективности», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, продуктивность начинается там, где оценивают результат: выполненные проекты, качество работы, соблюдение сроков. Только такие показатели помогают строить сильные команды в эпоху удаленной работы.

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