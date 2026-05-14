Россиян предупредили о массовом сокращении удаленной работы

В условиях снижения внутреннего валового продукта и повышенной ключевой ставки, что во многом ограничило привлечение внешнего финансирования, российские компании будут все активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников, сокращая долю полностью удаленной работы, рассказала «Газете.Ru» Дарья Самойлова, руководитель управления персонала ПЭК:LTL.

К ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% российских компаний, а доля полностью удаленной работы сократилась до 7%.

К концу 2026 года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600–800 тыс. человек, согласно прогнозу экспертов. Данные ПЭК подтверждают эту статистику.

Основные причины отказа компаний от удаленной работы: снижение производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации у некоторых из них.

Кроме того, при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей российской экономики, подчеркнула Дарья Самойлова.

Согласно данным Минэкономразвития, ВВП России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 0,3%. За январь — март экономическая активность в строительстве упала на 10%, металлургии — на 8,4%, производстве одежды — на 7,7%, добыче полезных ископаемых (-6,6%), год к году, говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике. Грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного), по данным министерства, снизился на 2,9% год к году.

Более того, по итогам первого квартала 2026 года себестоимость грузоперевозок в России выросла на 9% из-за повышения НДС, стоимости дизельного топлива на 11% год к году (до 73,9 руб./км), тарифа в системе «Платон» — на 63% с 1 марта (до 5,19 руб./км) и утильсбора на новые тягачи массой 12–20 тонн — на 20% год к году.

В таких условиях компании стремятся к повышению эффективности процессов.

«Вместе с тем бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации. Поэтому доля полностью удаленной работы в ближайшие два года продолжит снижаться, тогда как гибридный формат – останется стабильно востребованным», – прогнозирует Дарья Самойлова.

По ее мнению, компании будут готовы к гибким условиям труда для творческих, технических и редких профессий, особенно – в ИТ-сегменте, и в этом случае возможность удаленной работы останется одним из конкурентных преимуществ.

