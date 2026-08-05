Москвичка с двумя детьми осталась без жилья из-за чайника

SHOT: в Москве женщина с двумя детьми и котом осталась без жилья после пожара

В Москве женщина с двумя несовершеннолетними детьми и котом осталась без жилья после пожара в квартире. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, утром 5 августа владелица трехкомнатной квартиры в доме на бульваре Маршала Рокоссовского включила чайник фирмы Bosch, купленный более 10 лет назад. Через несколько секунд прибор перестал кипятить воду, после чего начался пожар. В квартире выгорели кухня, коридор и комнаты.

Женщина рассказала, что успела выбежать на улицу, взяв месячного ребенка, семилетнего сына и кота. Отмечается, что пожар на площади 25 кв м ликвидировали, из дома эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей. Хозяйка сгоревшей квартиры утверждает, что возгорание произошло из-за скачка напряжения.

До этого в Москве квартира в доме на Чуксином тупике сгорела из-за электросамоката, который владельцы оставили заряжаться на ночь. В результате замыкания транспортное средство загорелось. Один человек не выжил, из дома эвакуировали семерых.

Ранее россиянка спалила свою квартиру по указке «куратора».