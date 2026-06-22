Россиянка спалила свою квартиру по указке «куратора»

Жительница Челябинска подожгла свою квартиру ради страховки, которую пообещали ей мошенники. Об этом сообщает противопожарная служба Челябинской области.

Инцидент произошел в девятиэтажке на улице Молодогвардейцев, загорелась квартира на первом этаже дома. Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Выяснилось, что пожар устроила хозяйка жилья.

По данным Telegram-канала Baza, челябинка опубликовала в домовом чате видео, как поджигает кровать, с женщиной на связи в это время находился неизвестный, который контролировал ее действия и требовал не покидать жилье. Когда помещение затянуло едким дымом, поджигательница выбежала из квартиры.

Позднее выяснилось, что потерпевшая перевела мошенникам 40 тысяч рублей, а поджигала квартиру в надежде получить крупную страховую выплату. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее в ХМАО мужчина пытался поджечь квартиру приятеля из-за долга.