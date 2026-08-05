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Общество

«Токсичность и мутации»: в РФ призвали контролировать использование пестицидов

Профессор Сазыкин: отказаться от пестицидов нельзя, но их нужно контролировать
AntonSAN/Shutterstock/FOTODOM

Полностью отказаться от применения пестицидов на сегодняшний день невозможно, однако важно более строго контролировать эту сферу. Важно оценивать, что перевешивает – токсичность препаратов или рост урожая, заявил НСН доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и молекулярной биологии микроорганизмов ЮФУ Иван Сазыкин.

Он подчеркнул, что каждое новое поколение пестицидов становится более безопасным, чем прошлое, так как исследования таких веществ не прекращаются. В пример эксперт привел утверждение о том, что глифосат снижает онтогенез (изменение структуры растения). Хотя это действительно так, речь идет о строгом соблюдении рекомендованных производителем дозах, в то время как с понижением концентрации токсичность глифосата растет, подчеркнул ученый.

«Он настолько токсичен, что в рекомендованной производителем концентрации останавливает метаболизм бактериальных клеток, — добавил Сазыкин. — Нет активного метаболизма – нет мутаций. Стоит развести его еще сильнее, окислительный стресс растет».

Это подтверждает, что нужно вводить строгий контроль и рамки относительно того, что и когда допустимо применять, считает биолог. По его словам, только при реальном соблюдении законов можно значительно снизить опасность от использования пестицидов.

Ученые до этого выяснили, что долгосрочный контакт с пестицидом хлорпирифосом повышает риск болезни Паркинсона более чем в 2,5 раза. Эксперименты на данио-рерио показали, что пестицид нарушает аутофагию — клеточный механизм самоочистки, ответственный за удаление поврежденных белков.

Бытовое применение хлорпирифоса в США запрещено с 2001 года, но сельскохозяйственное использование сохранялось до 2021-го, а во многих странах продолжается по сей день.

Ранее министр экологии Франции подала в отставку из-за пестицидов.

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