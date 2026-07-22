Министр экологии Франции подала в отставку из-за пестицидов

Глава французского министерства экологических преобразований Моник Барбю объявила в соцсети LinkedIn покидает пост после решения парламента одобрить законопроект о разрешении использования спорных пестицидов ацетамиприда и флупирадифурона.

По словам Барбю, ее ведомству вместе с минсельхозом удалось выработать сбалансированную версию законопроекта, гарантирующего, что вредные для окружающей среды пестициды использоваться не будут.

«Несмотря на уступки... Сенат включил это положение. Вопреки озвученным мне заверениям правительство помешало дебатам по вопросу исключения этой меры», — посетовала министр.

Она выразила уверенность в том, что разрешение использовать пестициды, пусть даже ограниченное определенными сферами и кризисными ситуациями, станет большим шагом назад в сфере охраны окружающей среды. По словам Барбю, она не может оставаться в составе правительства в условиях, когда политические соображения одерживают верх над экологией.

О намерении министра покинуть пост еще вчера написала газета Parisien. В статье отмечалось, что окружение Барбю указало на ее усталость от негативных публикаций в прессе, в том числе по поводу мер, которые она приняла в связи с экстремальной жарой.

Ранее россиянам назвали самые опасные для здоровья пестициды.