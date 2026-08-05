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Общество

В ООН заявили об угрозе голода для десятков миллионов человек

ВПП ООН: число голодающих в мире может вырасти до 49 млн человек из-за Эль-Ниньо
Константин Михальчевский/РИА Новости

К концу 2027 года число голодающих в мире может вырасти до 49 млн человек из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо. Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

«В 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлиял на продовольственную безопасность 60-100 млн человек. <...> Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027 года еще как минимум 49 млн человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», — говорится в сообщении.

По данным ВПП ООН, пик Эль-Ниньо придется на сентябрь-декабрь 2026 года. Однако его последствия будут ощущаться и в 2027 году. В организации уточнили, что это связано с влиянием явления на посевные и урожайные циклы.

В июле климатолог из Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто заявила, что даже при интенсивных проявлениях Эль-Ниньо его воздействие на конкретные регионы может варьироваться в зависимости от множества факторов. По ее словам, точные последствия явления прогнозировать сложно, поскольку на региональный климат оказывают влияние и другие процессы, такие как Индоокеанский диполь, аналогичный климатический феномен в Индийском океане.

Ранее россиянам пообещали потепление из-за влияния Эль-Ниньо.

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