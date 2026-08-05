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Общество

Рабочие сутки рылись в мусоровозе, чтобы найти лотерейный билет, принесший €1 млн

В Италии рабочие сутки искали выкинутый лотерейный билет на €1 млн
Shutterstock

В Италии рабочие сутки рылись в мусоровозе, чтобы найти лотерейный билет, принесший владелице €1 млн, пишет Le Figaro.

Жительница Италии едва не лишилась выигрыша в размере €1 миллиона, случайно выбросив счастливый лотерейный билет в мусор. После розыгрыша женщина пришла в магазин проверить квиток, однако терминал показал, что выигрыш нельзя получить на месте. Решив, что билет оказался проигрышным, она женщина оставила его в магазине, откуда он вскоре отправился в мусор.

Позже родственники сообщили ей, что именно ее номера билета оказались выигрышными. Женщина сразу вернулась в магазин, но бумажку уже успели выбросить, а мусор вывезли.

К счастью, семье удалось найти нужный мусоровоз и остановить его. Машину отправили на специальную площадку, где сотрудники коммунальной службы больше суток вручную перебирали содержимое.

Среди счетов, чеков и другого мусора им удалось обнаружить заветный билет, который, по словам работников, «чудом остался целым».

Когда женщине сообщили, что билет найден, она не смогла сдержать слез. По словам директора компании по вывозу отходов, это был один из самых необычных случаев за всю его карьеру.

Ранее женщина случайно выбросила килограмм золота в мусор.

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