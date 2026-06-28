Женщина случайно выбросила килограмм золота в мусор

В Турции женщина по ошибке выбросила в мусорный контейнер сумку с килограммом золота стоимостью более 6 млн турецких лир (более 10 млн рублей). По данным телеканала TR Haber, семья хранила эти сбережения несколько лет и собиралась использовать их для покупки дома.

Инцидент произошел в районе Акчалар провинции Бурса. Как рассказал глава семьи Седир Корназ, во время уборки его жена решила, что в пакете, где хранились ценности, лежит обычный мусор, и вынесла его на улицу.

Ошибку заметили слишком поздно. После этого семья обратилась в полицию и к местным властям, которые инициировали поиски пропавшего золота.

Пока неизвестно, вывез ли мусоровоз содержимое контейнера на свалку или пакет был кем-то найден во время сортировки отходов. Власти изучают записи камер наблюдения в районе.

Как уточняется, в Турции многие семьи по-прежнему держат накопления в золоте дома, а затем продают его ради крупных покупок. На фоне высокой инфляции эта тенденция лишь укрепляется.

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