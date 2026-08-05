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Общество

Мужчина выбросил в мусор лотерейный билет на 90 млн рублей

Repubblica: итальянец выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Житель итальянского города Битонто по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на €1 млн (около 93 млн рублей). Об этом сообщила газета Repubblica.

Мужчина ошибочно решил, что не выиграл в лотерею, так как на его билете стояла отметка о невозможности выплаты крупной суммы в пункте продажи, и выбросил его. Позже родственники заметили, что выигрышные номера совпали с билетом, но его к тому времени уже успели отправить на сортировочный пункт.

Благодаря оперативной работе компании Sanb, которая отследила маршрут мусоровозов, билет удалось найти на свалке после ночных поисков: он чудом уцелел в проколотом пакете среди другого мусора.

В середине июля сообщалось, что бессонница сделала женщину из США богаче на $150 тысяч. Жительница Северной Каролины Сью Роули выиграла крупную сумму в онлайн-лотерею благодаря бессоннице. Она не могла уснуть, взяла телефон и начала играть в цифровые мгновенные лотерейные игры. Сделав ставку в $30, американка сорвала джекпот.

Ранее бабушка семерых внуков случайно выиграла в лотерею почти 17 млн рублей.

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