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Общество

Бабушка семерых внуков случайно выиграла в лотерею почти 17 млн рублей

Пенсионерка купила билеты перед розыгрышем и разбогатела почти на 17 млн рублей
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Бабушка семерых внуков, уроженка Воронежской области, выиграла в государственной лотерее суперприз в размере более 16,8 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

По данным компании, Галина Абдуллаева приобрела в мобильной версии сайта «Столото» два билета 32062-го тиража лотереи «Рапидо Ультра» и стала обладательницей суперприза в размере 16 808 689 рублей. Победной оказалась комбинация чисел, которую женщина выбрала без какой-либо стратегии.

Как рассказали в пресс-службе, судьбоносную покупку победительница совершила, находясь на работе. После завершения рабочего дня она решила принять участие в розыгрыше, купила билеты незадолго до его начала, а затем, выйдя на улицу, открыла личный кабинет и увидела сообщение о выигрыше.

Галина Абдуллаева живет в Москве и работает кассиром-операционистом в медицинском центре. Она воспитывает двоих дочерей и является бабушкой семерых внуков — четырех внучек и трех внуков. По информации «Столото», все свободное время женщина посвящает семье, а выигранные деньги планирует направить на финансовую помощь своим близким.

Ранее сообщалось, что любовь к играм на смартфоне сделала пенсионерку миллионершей.

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