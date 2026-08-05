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Общество

Эксперт рассказала о росте популярности «прохладного отпуска» у туристов

Эксперт Кодякова: туристы все чаще едут на отдых в прохладные направления
Ali Lorestani/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристы начали все чаще отказываться от традиционного отпуска на жарких пляжах в пользу путешествий в более холодные направления. Причинами тренда на «прохладный отпуск» стали изменения климата и повышение температуры в популярных курортных регионах. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель «Центр отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова.

По словам специалиста, сейчас наиболее востребованными у туристов оказались Скандинавия и страны Балтии. Одними из самых популярных направлений стали Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, Эстония и Литва. Отдыхающих также интересуют горные курорты.

Эксперт объяснила, что жара, лесные пожары и перегруженность популярных курортов оказывают влияние на привычки туристов, заставляя их выбирать регионы с более мягкими погодными условиями.

«Комфортная погода уже вышла на передний план», — отметила она.

При этом специалист подчеркнула, что «прохладный отпуск» нельзя назвать лишь временной реакцией на аномальную летнюю жару. Туристическая отрасль уже начала формировать новые направления, где доступны путешествия с климатически осознанным подходом.

По словам Кодяковой, в будущем Россия также может оказаться частью этого тренда. У туристов растет интерес к регионам страны с прохладной погодой, таким как Алтай, Карелия и Мурманская область.

Глава Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев до этого говорил, что отели в Турции снижают стоимость проживания на фоне нехватки туристов. По его словам, в некоторых из них цены на отдых упали на 25-30%, а по отдельным датам снижение достигает 50%.

Ранее Собянин сообщил о росте турпотока в Москву.

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