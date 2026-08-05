Собянин сообщил о росте турпотока в Москву

Собянин: поток туристов в Москву за последние годы увеличился более чем вдвое

Туристический поток в Москву в последние годы увеличился более чем в два раза. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в сфере туризма Москва конкурирует с другими мировыми мегаполисами. Это также приносит доход в столичную экономику, добавил градоначальник.

«Мы не обустраивали Москву специально под туристов, мы обустраивали ее под москвичей, но когда в городе безопасно, комфортно, чисто, то, конечно, автоматически увеличивается и туристический поток», — подчеркнул Собянин.

Мэр подчеркнул, что в Москве расположены лучшие театры, лучшие музеи и выставки, историческая среда, а также создан крупнейший транспортный узел.

«Все это вместе,<...>, создает большой туристический поток, который в последние годы увеличился более чем в два раза», — резюмировал Собянин.

До этого Москва попала в список лучших российских городов для культурного отдыха. Эксперты напомнили путешественникам, что в столице проходит большое количество событий разных жанров. Путешественники могут как посетить поп-шоу и рок-концерты, так и классические или джазовые программы.

Ранее эксперт раскрыл подробности летнего туристического сезона в России.