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Биолог рассказала о пользе и вреде нута

Биолог Лялина: нут является хорошей альтернативой мясу
Shutterstock/AtlasStudio

Регулярное употребление нута может снижать вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также некоторых видов рака. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Нут (его еще называют турецким или бараньим горохом) — востребованный продукт из семейства бобовых. Его ценность — в сбалансированном составе, высокой питательности и многообразии способов использования. В нуте содержится внушительное количество белка — от 20 до 25 %, благодаря чему он становится хорошей альтернативой мясу. Это особенно актуально для людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения. Сложные углеводы в его составе дают продолжительное чувство сытости и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня», — отметила Лялина.

Среди витаминов в нуте особенно выделяются представители группы B (B1, B6, B9): они играют важную роль в работе нервной системы и участвуют в обменных процессах. Витамин Е вместе с антиоксидантами помогает бороться с окислительным стрессом и замедляет возрастные изменения.

Минеральный состав тоже богат. Содержащееся в нуте железо способствует профилактике анемии, кальций и магний укрепляют костную ткань и зубы, а калий помогает сохранять водно‑солевой баланс и поддерживает нормальную работу сердца. Регулярное употребление нута может снижать вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также некоторых видов рака — в этом заслуга содержащихся в нем антиоксидантов.

Благодаря калию и магнию он способствует стабилизации артериального давления и укрепляет сосудистые стенки, поэтому его нередко включают в рацион для поддержки сердечно‑сосудистой системы. Клетчатка, которой в нуте немало, улучшает работу кишечника: она активизирует перистальтику и служит профилактикой запоров.

«Для людей с сахарным диабетом нут тоже может быть удачным выбором — у него невысокий гликемический индекс, поэтому он не провоцирует резких скачков сахара в крови. При контроле веса нут ценят за высокую питательность при сравнительно низком содержании жиров. В период беременности фолиевая кислота (витамин B9) в составе нута важна для правильного формирования и развития плода. Для мужчин продукт тоже полезен, так как белок и цинк помогают сохранять гормональный баланс и поддерживают здоровье репродуктивной системы», — заявила Лялина.

Она предупредила — при всей пользе у нута есть и противопоказания. Его не рекомендуется употреблять при обострении болезней желудочно‑кишечного тракта — например, при гастрите, язве или панкреатите. Из‑за высокого содержания пуринов продукт может быть нежелателен при подагре и мочекаменной болезни, так как пурины способны повышать уровень мочевой кислоты. Также возможна индивидуальная непереносимость. Особую осторожность стоит проявлять при введении нута в рацион детей младше трех лет и пожилых людей — из‑за того, что продукт достаточно тяжелый для пищеварения.

«Есть еще один нюанс. Из‑за большого количества клетчатки нут может провоцировать повышенное газообразование и вздутие живота. Чтобы снизить этот эффект, перед приготовлением нут стоит замочить в холодной воде на 8–12 часов. Такой прием не только уменьшает дискомфорт в кишечнике, но и сокращает время варки, а также улучшает усвояемость продукта», — заключила Лялина.

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