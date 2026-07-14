Россиянам рассказали о пользе ежевики

Ежевика может снижать уровень «плохого» холестерина, уменьшать риск атеросклероза, помогает предотвратить запоры. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«В ежевике целый комплекс веществ, которые работают на разные системы организма. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений свободными радикалами, помогают снижать хроническое воспаление, поддерживают сердечно-сосудистую систему, могут снижать уровень «плохого» холестерина, укреплять стенки сосудов, уменьшать риск атеросклероза. Есть данные, что антиоксиданты могут оказывать нейрозащитное действие — потенциально замедлять возрастные изменения в мозге. Также ежевика содержит клетчатку, которая улучшает перистальтику кишечника, помогает предотвратить запоры, способствует росту полезной микрофлоры. При этом в ягоде есть и нерастворимая, и растворимая клетчатка — вторая дополнительно помогает стабилизировать уровень сахара в крови», — отметил Умов.

Он добавил, что в составе ягод ежевики также есть витамин C, который поддерживает иммунитет и участвует в синтезе коллагена, важного для кожи. Помимо витаминов группы B, витамина E, ягода богата витамином K — он важен для здоровья костей и свертываемости крови.

«В составе ежевики также есть калий и магний — они помогают нормализовать артериальное давление, марганец участвует в разных биохимических процессах, в том числе важных для работы мозга и формирования скелета. Также в ягоде есть фолиевая кислота (витамин B9), что особенно актуально для женщин. В ягодах ежевики также содержатся яблочная и лимонная кислота, которые ускоряют метаболизм и обладают антимикробными свойствами», — обратил внимание Умнов.

Полезнее всего употреблять ежевику в свежем виде и целиком, так как в семенах (косточках) ежевики тоже есть ценные компоненты — омега-3 и омега-6 — жирные кислоты, дополнительная клетчатка и антиоксиданты.

«Правда, у некоторых людей крупные семечки могут вызывать дискомфорт в кишечнике — тут стоит ориентироваться на свои ощущения, и если есть хронические заболевания, то лучше протирать ягоды через мелкое сито. Заморозка, кстати, хорошо сохраняет полезные свойства, так что замороженная ежевика тоже отличный вариант для смузи, выпечки или десертов вне сезона. Можно употреблять ежевику и в виде варенья, но учтите, что при варке часть витаминов разрушается, а если добавить много сахара, вырастет калорийность и гликемическая нагрузка», — предупредил эксперт.

Чтобы снизить гликемическую нагрузку, он рекомендовал сочетать варенье из ежевики с источниками жиров или белка — например, с натуральным йогуртом, кокосовым молоком, орехами или сыром.

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