Тобольский суд отказал в смене пола сибиряку, сделавшему операцию в Армении

Жителю Тобольска отказали в смене пола в документах после операции за границей

Тобольский городской суд рассмотрел иск местного жителя, который просил официально изменить сведения о поле в документах . Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года истец, житель Тобольска, сделал в одной из клиник Армении операцию по изменению пола, после чего он обратился в городской ЗАГС с просьбой внести изменения в запись акта гражданского состояния, но получил отказ.

В пресс-службе суда уточнили, что представленные медицинские документы не соответствовали требованиям российского законодательства, которое запрещает смену пола. Позднее истец попытался пройти врачебную комиссию в профильном федеральном центре, но и там ему отказали, сославшись на тот же самый запрет.

Несмотря на то, что во время разбирательства истец ссылался на судебную практику прошлых лет, суд постановил, что хирургическое вмешательство, проведенное за пределами РФ, не является основанием для корректировки актовой записи и не доказывает ошибку в первичных документах.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении запрета на операции по смене пола. Исключение сделано лишь для лиц, нуждающихся в такой операции по медицинским показаниям. Изменения были внесены в закон об основах охраны здоровья граждан. По документу, смена пола одним из супругов будет основанием для прекращения заключенного им ранее брака. Кроме того, лица, сменившие гендер, не смогут усыновлять детей и выступать опекунами.

Ранее российскому заключенному запретили менять пол.