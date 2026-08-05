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Общество

Девочка, пострадавшая при атаке в Геленджике, находится в коме

ОН: пострадавшая при атаке БПЛА в Геленджике девочка впала в кому
Shutterstock/FOTODOM

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на пляж в Геленджике. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным канала, на курорте она находилась вместе с семьей. Во время ударов мать закрыла собой младшего сына, а саму девочку отбросило в сторону.

Позже выяснилось, что она получила осколочное ранение. По данным Mash, речь идет о травме ноги и легкого. Ее направили в местное медучреждение.

«Пострадавшую ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ», – сообщается в публикации.

Помимо этого, пострадавшей сделали переливание крови, а также операцию по извлечению осколков. Ребенок все еще находится в состоянии комы.

Когда состояние девочки будет стабильным, ее направят в Москву, однако точных сроков нет. Не исключается, что у пациентки может начаться заражение.

«Этого никто не может предугадать или предвидеть», – рассказала мать девочки.

Инцидент произошел 3 августа. В результате пострадали более 50 человек, из них 21 отправили в больницу для госпитализации.

Ранее Львову-Белову спросили о состоянии девочек, раненых в ходе удара по детской площадке.

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